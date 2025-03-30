Украинские предприниматели рекордно низко оценили экономическую политику правительства

Лишь 3% украинских предпринимателей положительно оценивают экономическую политику правительства. Тогда как большинство занимает нейтральную позицию.

Исторический минимум

Это данные исследования Института экономических исследований (ИЭИ), озвученные во время мероприятия "Деловой климат в Украине в уязвимые времена", организованного ИЭИ и Офисом Liaison в Брюсселе, информирует 24 Канал.

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По словам старшего научного сотрудника ИЭД Евгения Ангела, уровень положительных оценок экономической политики правительства в феврале 2025 года достиг исторического минимума – только 3% предприятий одобряют действия правительства. В то же время более 20% бизнесов негативно оценивают его деятельность, а подавляющее большинство (66%) придерживается нейтральной позиции.

Обратите внимание. Как показало исследование, еще в начале полномасштабного вторжения нейтральную позицию занимало 40% предпринимателей, но за 3 года войны этот показатель вырос до 66%. Зато негативные оценки были особенно высокими в 2024 году, когда доля недовольных предпринимателей достигла 30%, а сейчас остается выше 20%.

Разные бизнесы – разные проблемы

Различные группы бизнеса сталкиваются с общими проблемами, но их приоритеты различаются. Например, среди тех, кто положительно оценивает экономическую политику правительства, главным препятствием является опасность ведения деятельности (69%). Предприятия с нейтральными оценками чаще всего отмечают нехватку персонала (68%). Те же, кто негативно оценивает правительство, прежде всего жалуются на рост цен (59%).

"Этот набор проблем является общим для всех, но их приоритетность отличается в зависимости от отношения к правительству", – подчеркнул Ангел.

Какие основные проблемы

Исследование также демонстрирует, что хотя проблемы коррупции и давления со стороны контролирующих и правоохранительных органов традиционно не являются основными препятствиями для бизнеса, предприятия с негативной оценкой правительства чаще отмечают эти факторы, а также брак оборотных средств и логистические проблемы.

Более того, эти компании чаще сталкивались с сокращением производства (37,8%) и падением продаж (40,8%), а их прогнозы относительно дальнейшего развития были менее оптимистичными, чем у бизнесов с нейтральной или положительной оценкой правительства.