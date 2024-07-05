Близость к Украине, льготные условия и стабильность: почему украинцы выбирают Польшу для бизнеса

Украинцы после начала полномасштабной войны переориентировались на западный рынок, в частности соседнюю Польшу. Поэтому с 2022 года с помощью центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве украинцы открыли более 9 тысяч предприятий.

На что ориентируются украинцы

Как рассказала 24 Каналу директор UCloud PL Ольга Козакова и владелец автосервиса и детейлинга в Варшаве "RemZone Warsztat" Валерий Мельников, для развития бизнеса выбрали именно Польшу из-за определенных факторов.

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Оба назвали, что среди причин есть как стабильная экономика страны, так и ее прозрачная налоговая система.

Опыт компании корпоративных подарков

Важным стал логистический аспект и географическая близость к Украине. А также поддержка правительства Украины открытие бизнеса в Польше, в частности правительственные программы и льготные условия для инвесторов.

Поделилась опытом с 24 Каналом и Екатерина Цатурян, соучредитель и COO компании корпоративных подарков MOODua.

Екатерина Цатурян Соучредитель и COO компании MOODua Мы планировали расширение бизнеса в Европе, провели ряд ресерчей и интервью с потенциальными клиентами в разных странах. Польша оказалась для нас ближе всего по ментальности (что также важно в понимании рынка и клиентов), и корпоративной культуре компаний (мы работаем в B2B продажах).

Она отметила, что страна довольно удобна логистически. А это важно, ведь компания производит часть товаров в Украине, а затем перевозит их в Польшу.

Екатерина Цатурян добавила, что они выбрали стратегию "идти за клиентом" (это IT-компании). Поэтому это позволяет легче войти на новый рынок, ведь многие из них релокировались в Польшу.