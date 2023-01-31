Бизнес пытается наращивать объемы и выживать: как изменился рынок за время войны

Инвесторы до сих пор хотят вкладывать деньги в экономику страны, однако пока опасаются, поэтому ждут окончания войны. Бизнесмен рассказал, какие риски на рынке сейчас существуют и как приспосабливается бизнес к ним.

Инвесторы ждут, когда закончится война

В комментарии 24 Каналу Владислав Саченко отметил, что сейчас инвесторы боятся инвестировать в Украину, вместе с тем всем интересны украинские фаундеры. Так что они ждут, когда закончится война.

Интересно Оружие, зерно и IТ: чем будет заниматься Украина после войны

Владислав Саченко Основатель группы IT-компаний Powercode и продюсер фильма "Первый код" Украинские фаундеры голодны к деньгам, результатам и бизнесу, они очень быстры, потому что украинского предпринимателя постоянно подстерегают какие-то неприятности: экономические, проблемы от государства, резкое изменение законов, проблемы с полицией, проблемы с партнерами, проблемы с финансированием и кредитованием, с банковскими учреждениями.

Риски для бизнеса и экономики

Изменение логистики

Саченко также отмечает, что сейчас в экономическом плане для Украины довольно тяжелая ситуация, в частности из-за произошедших в логистике изменений. Из-за полномасштабной войны морские пути и воздух закрылись, что не очень хорошо для украинского рынка и бизнеса. Вместе с тем появились новые цепочки снабжения, такие как сухопутный путь (фуры и железная дорога).

Поэтому, учитывая изменение логистических путей, изменилась и стоимость поставок. Бизнесмен отмечает, что перевозки выросли в 10, иногда даже в 25 раз по стоимости, поэтому и меняются цены для конечного потребителя.

Если это завозится в Украину – то для украинцев, если это завозится в Европу, то конечно же, для европейцев, и таким образом продукция теряет конкретное преимущество и становится дороже товаров, которые представлены, например, на европейском рынке, поэтому вот такой сейчас риск,

– рассказывает он.

Изменения на рынке

К слову, на мировом форуме как раз обсуждали, что для Украины нужен новый "supply chain", чтобы помочь организовать и привлечь европейские порты, а морские перевозки осуществлялись как можно ближе к Украине.

Среди негативных факторов войны Владислав Саченко также отмечает и мобилизацию предпринимателей, и выход на зарубежные рынки, ведь в какой-то период украинского рынка стало очень мало.

Вместе с тем добавляет, что бизнес пытается наращивать объемы, выжить и найти новые рынки для сбыта продукции или сервисов, поэтому ситуация активная.