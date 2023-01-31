Інвестори чекають коли закінчиться війна

У коментарі 24 Каналу, Владислав Саченко зауважив, що наразі інвестори бояться інвестувати в Україну, разом всім цікаві українські фаундери. Тож вони чекають коли закінчиться війна.

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Владислав Саченко Засновник групи IT-компаній Powercode та продюсер фільму "Перший код" Українські фаундери голодні до грошей, результатів та бізнесу, вони дуже швидкі, тому що на українського підприємця постійно чатують якісь неприємності: економічні, проблеми від держави, різка зміна законів, проблеми з поліцією, проблеми з партнерами, проблеми з фінансуванням та кредитуванням, з банківськими установами.

Ризики для бізнесу та економіки

Зміна логістики

Саченко тако зауважує, що зараз в економічному плані для України досить важка ситуація, зокрема через міни які стались в логістиці. Через повномасштабну війну морські шляхи та повітря закрились, що не дуже добре для українського ринку та бізнесу. Разом з тим з'явились нові ланцюжки постачання, як от сухопутний шлях (фури та залізниця).

Тож з огляду на зміну логістичних шляхів змінилась й вартість постачання. Бізнесмен зауважує, що перевезення зросли в 10, інколи навіть у 25 разів за коштовністю, тому й змінюються ціна для кінцевого споживача.

Якщо це завозиться в Україну – то для українців, якщо це завозиться в Європу, то звичайно ж, для європейців, і таким чином продукція втрачає конкретну перевагу, і стає дорожчою за товари які представлені, наприклад на європейському ринку, тому ось такий зараз ризик,

– розповідає він.

До слова, на світовому форумі, якраз обговорювали те, що для України потрібен новий "supply chain", щоб допомогти організувати та залучити європейські порти й морські перевезення здійснювались якомога ближче до України.

Зміни на ринку

Серед негативних факторів війни Владислав Саченко також відзначає й мобілізацію підприємців та вихід на закордонні ринки, адже у якийсь період, українського ринку стало дуже мало.

Разом з тим додає, що бізнес намагається нарощувати об'єми, вижити та знайти нові ринки для збуту продукції чи сервісів, тому ситуація – активна.