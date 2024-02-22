Большинство компаний, пострадавших в результате войны в Украине, возобновили свою деятельность

С начала войны в Украине более 90% бизнесов возобновили свою работу, по данным исследования ООН. Большинство из них понесли финансовые потери до 100 тысяч долларов.

Сколько бизнесов смогли восстановиться

Как показало исследование программы развития ООН, вследствие полномасштабного вторжения России 64% малых и средних украинских предприятий остановили или закрыли свою деятельность, но до конца года 84% из них смогли восстановиться в течение шести месяцев.

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По состоянию на осень 2023 года, около 10% предприятий все еще рисковали потерять свой бизнес. Впрочем, это все равно значительно меньше, по сравнению с 46,8% в июне 2022 года.

Несмотря на войну, что продолжается, предприятия успешно адаптировались к ситуации и сохранили финансовую стабильность. Большинство компаний отчитываются о связанных с войной финансовых потерях в размере до 100 тысяч долларов США,

– говорится в исследовании.

Больше всего пострадали строительная отрасль и сельское хозяйство, тогда как телекоммуникации и консалтинг получили меньший удар

Убытки бизнеса также отличаются в зависимости от региона, с предприятиями на востоке и юге, что понесли большие потери по сравнению с западной частью Украины.

! В украинской экономике почти все субъекты хозяйствования, а именно 99,98% - это микро-, малые и средние предприятия. Они предоставляют 74% всех рабочих мест и формируют 64% всей добавленной стоимости.

Исследование показывает, что большинство компаний не намерены увольнять сотрудников, видя в человеческом капитале ключ к постепенному оживлению экономики в 2024 году.