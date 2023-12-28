Украина получила российские активы стоимостью более 11 миллиардов гривен
Источник:ДБР
Украинское правительство продолжает изъятие российских активов. Речь идет не только об имуществе, но и введении санкций против бизнесменов из России.
Какие российские активы передали Украине
Государственное бюро расследований (ГБР), Офис Генерального прокурора и Агентство по розыску и менеджменту активов провели масштабную операцию. Украина получила российское имущество на 11,5 миллиардов гривен.
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Однако это не полная сумма. Посчитана лишь часть всех изъятых активов. Согласно материалам ДБР, в это имущество может стоить сотни миллиардов гривен.
В 2023 году Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иски заявления Министерства юстиции Украины о применении санкций против граждан Российской Федерации – олигархов, приближенных к Путину. В частности, Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера, Александра Пономаренко, Александра Скоробогатька,
– говорится в сообщении ДБР
Какие именно российские активы перешли в собственность государства:
- ТРЦ "Ocean Plaza" – аналитики оценивают этот актив в 350 миллионов долларов США;
- АО "Первый инвестиционный банк" – 88,89% от общего количества акций;
- ООО "Николаевский глиноземный завод";
- ООО "Глуховский карьер кварцитов".
Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации 5 облэнерго, 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 миллиарда гривен,
– в суммируют ДБР
Следует понимать, что изъятие активов – это важный шаг к улучшению экономической ситуации в Украине. Благодаря этому имуществу будет получено дополнительное финансирование бюджета.
Какое еще имущество россиян передано Украине
В бюджет Украины отошли значительное количество земельных участков, спецтехника, складские помещения и определенное недвижимое имущество. Национализация касалась и ООО "Авангард-Виларти" в которое входят следующие компании:
- "Ethoder Investments Limited".
- Инвестиционный союз "Лыбидь" – 66,65% от всех акций.