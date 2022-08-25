Украинский финтех-стартап Fairo привлек 2 миллиона евро инвестиций

Украинский финансово-технологический стартап Fairo привлек 2 миллиона евро инвестиций. Донором выступила австрийская компания Raiffeisen Bank International.

Отмечается, что деньги Fairo удалось привлечь в рамках раунда, проведенного уже во время широкомасштабной войны hоссии против Украины. В ходе переговоров с инвесторами команда стартапа акцентировала внимание на стабилизации показателей и положительной динамике развития украинского IT-рынка.

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Чем занимается украинский Fairo

Международный финтех-стартап Fairo разрабатывает сервисы управления финансами и ведения бухгалтерской отчетности. Мобильное приложение команда запустила в Украине в 2020 году, а сейчас продукт начинает выходить на рынки других европейских стран.

Приложение Fairo в Украине нацелено на ФЛП 3-й группы и позволяет быстро и в удобном интерфейсе вести отчетность, платить налоги и управлять собственными финансами.

Привлеченные в рамках нового раунда деньги стартап планирует вложить в поддержку именно украинского направления бизнеса. В частности, инвестиция помогла Fairo избежать сокращения персонала в киевском офисе. Кроме того, команда хочет использовать средства для развития продукта и усовершенствования технологии.

Обратите внимание С начала активной войны в Украине открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

По словам исполнительного директора Fairo Андрея Гидуляна, стартап предоставляет услуги круглосуточно тысячам украинских предпринимателей, и команда фиксирует, что большинство клиентов уже адаптировались к условиям широкомасштабной войны, переместились в более безопасные места и готовы продолжать вести бизнес. Поэтому у них есть спрос на украинские финтех-продукты.

Наш действующий инвестор Raiffeisen Bank International знает все текущие цифры рынка и проекта, постоянно на связи с самого начала войны, видит перспективу и верит в проект,

– подчеркнул Гидулян.

Разработчик отметил, что именно поэтому Raiffeisen решился сделать значительную инвестицию в украинскую финтех-индустрию во время войны, и благодаря этой поддержке стартапу удалось сохранить всю свою украинскую команду.