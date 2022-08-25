Зазначається, що гроші Fairo вдалось залучити у межах раунду, проведеного вже під час широкомасштабної війни росії проти України. У ході перемовин з інвесторами команда стартапу акцентувала на стабілізації показників та позитивній динаміці розвитку українського IT-ринку.

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Чим займається український Fairo

Міжнародний фінтех-стартап Fairo розробляє сервіси управління фінансами та ведення бухгалтерської звітності. Мобільний застосунок команда запустила в Україні у 2020 році, а нині продукт починає виходити на ринки інших європейських країн.

Застосунок Fairo в Україні націлений на ФОПів 3-ї групи й дозволяє швидко та у зручному інтерфейсі вести звітність, сплачувати податки й управляти власними фінансами.

Залучені у межах нового раунду гроші стартап планує вкласти на підтримку саме українського напрямку бізнесу. Зокрема, інвестиція допомогла Fairo уникнути скорочення персоналу у київському офісі. Крім того, команда хоче використати кошти для розвитку продукту й удосконалення технології.

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За словами виконавчого директора Fairo Андрія Гідуляна, стартап надає послуги цілодобово тисячам українських підприємців, і команда фіксує, що більшість клієнтів уже адаптувалися до умов широкомасштабної війни, перемістилися до безпечніших місць й готові продовжувати вести бізнес. Тому у них нині є попит на українські фінтех-продукти.

Наш чинний інвестор Raiffeisen Bank International знає всі поточні цифри ринку та проєкту, постійно на зв'язку від самого початку війни, бачить перспективу і вірить у проєкт,

– наголосив Гідулян.

Розробник зауважив, що саме тому Raiffeisen наважився зробити значну інвестицію в українську фінтех-індустрію під час війни, й завдяки цій підтримці стартапу вдалося зберегти всю свою українську команду.

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