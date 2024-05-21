Украинский энергетический трейдер готовится к выходу на рынок страны ЕС

Не только частный бизнес активно выходит на европейский рынок. Подготовку к такому шагу уже проводят и государственные бизнесы.

"Энергетическая компания Украины", которая является государственным энерготрейдером, планирует расширение на Европу. В частности, компания планирует открыть "дочку" в Словакии.

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Как свидетельствуют данные в системе закупок, "Энергетическая компания Украины" провела тендер на закупку юридически-консультационных услуг, которые будут касаться регистрации. Победителем стала компания "Кинстеллар Украина".

Стоимость услуг составит 2,9 миллиона гривен, хотя в начале цену прогнозировали на уровне 4,2 миллиона гривен. В аукционе также участвовали ООО "Си Эм Эс Райх-Рорвиг Хайнц" и Адвокатское объединение "Юридическая фирма Астерс".

"ЭКУ" получит от юристов следующие услуги:

юридическое сопровождение получения лицензии на оптовую торговлю электричеством;

регистрация в налоговом органе;

юридическое сопровождение заключения обязательных договоров, предусмотренных рынком электроэнергии;

юридическое сопровождение по аренде помещения;

юридическое сопровождение по другим вопросам.

"Энергетическая компания Украины" является одним из крупнейших импортеров электроэнергии. В мае она активно импортировала свет из Венгрии и Польши.