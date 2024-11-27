БЭБ разоблачило масштабную схему контрабанды техники: с территории какого соседа ее ввозили

Детективам БЭБ удалось разоблачить крупную схему незаконного ввоза компьютерной техники. Стоимость изъятого товара составляет миллионы гривен.

Разоблачение контрабанды

Детективы БЭБ на Волыни смогли разоблачить крупный канал контрабанды. Злоумышленники торговали компьютерной техникой и бытовыми приборами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

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Организаторы схемы покупали товар в Польше и провозили его в Украину без соответствующих документов. Также они не декларировали технику и не осуществляли таможенных платежей.

Для сбыта контрабандисты создали аналог интернет-магазина и отправляли товар по почте. Чтобы не "светить" большое количество отправлений, они привлекали к деятельности других людей за вознаграждение.

Изъятый товар и наказание

Во время обысков детективы изъяли товар на сумму около 11 миллионов гривен. В перечне есть ноутбуки, принтеры, планшеты, микроволновые печи, обогреватели, сушилки, автомобильные шины и тому подобное.

Против злоумышленников открыли уголовное дело за контрабанду. Сейчас детективы работают над тем, чтобы установить всех, кто имел отношение к схеме.