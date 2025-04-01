Развитие без Коломойского: крупнейшая нефтяная компания сообщила о миллиардных прибылях

Компания "Укрнафта" завершила 2024 год с чистой прибылью в 16,38 миллиардов гривен, что на 30,6% меньше, чем в 2023 году (23,6 миллиардов гривен).

"Укрнафта" наращивает добычу

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий, отметив, что финансовые результаты подтверждены международным аудитом Crowe Erfolg, информирует 24 Канал.

Смотрите также Дело Укрнафты на 6 миллиардов долларов: Украина выиграла арбитраж

По его словам, компания второй год подряд наращивает добычу нефти и газа, увеличивает продажи нефтепродуктов и расширяет долю на рынке АЗК.

Заметьте. В 2024 году "Укрнафта" увеличила добычу газа на 6,5% – до 1,17 млрд кубометров, а добыча нефти выросла на 0,6% – до 1,418 миллионов тонн.

Контроль над "Укрнафтой"

После национализации в ноябре 2022 года "Укрнафта" перешла под контроль Министерства обороны вместе с рядом стратегических предприятий, в частности "Укртатнафтой" и "Мотор Сич".

Руководителем компании назначили Сергея Корецкого.