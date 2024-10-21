Новые тарифы от Укрпочты: насколько вырастут цены

Укрпочта планирует повысить тарифы на свои услуги. Последний их рост произошел в прошлом году. На сколько вырастут цены для клиентов, читайте дальше.

На сколько Укрпочта поднимает тарифы

Укрпочта планирует повысить тарифы на доставку писем и открыток в Украине на 13%. Информация об этом появилась в проекте, опубликованном на сайте НКЭК. Согласно ему, планируется установление новых предельных цен на услуги почтовой связи.

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В целом это касается пересылки внутренних простых и регистрируемых писем без объявленной ценности весом до 50 граммов, а также почтовых карточек. Их стоимость вырастет на 13,3% по сравнению с действующими тарифами.

Предлагается повысить тарифы на следующие услуги:

Внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки – с 17 до 20,4 гривен с НДС.

Для военнослужащих срочной службы, которые являются отправителями и адресатами, тарифы на простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов повысятся с 10,2 до 12,2 гривны с НДС.

Внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов – с 6 до 40,8 гривен.

Обратите внимание! Новые тарифы для Укрпочты должна утвердить Национальная комиссия, которая регулирует сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг.