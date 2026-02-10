Реклама со школьницей и волна возмущения в Threads: гендиректор Укрпочты признал ошибку

На днях Укрпочта в очередной раз попала в скандал из-за рекламы со школьницей в короткой юбке, которую украинцы обвинили в сексуализации детей. Игорь Смелянский признал, что допустил ошибку.

Что известно о заявлении гендиректора Укрпочты относительно рекламы?

Ко Дню святого Валентина Укрпочта опубликовала совместный пост с брендом одежды, который захейтили корреспонденты. Игорь Смелянский объяснил свою ошибку, однако не удержался от обвинений в эйджизме.

По его словам, публикация была ошибкой, а сотрудничество с брендом пока прекращено.

Публикация, вызвавшая резонанс, – это наша ошибка. Прежде всего моя личная. Мы не учли важный контекст чувствительной темы, а именно обсуждение скандала с пленками Эпштейна, дискуссии об изменениях в законодательстве о возрасте разрешения на брак и ребрендинг Укрпочты. В этом контексте приняли неверное решение, и я это признаю,

– рассказал гендиректор.

О каком сообщении идет речь?

Сотрудничество Укрпочты и бренда украинской одежды Rikky Hype "захейтили" в сети. Соответствующие сообщения можно увидеть в Threads, где люди как раз публикуют удаленный пост.

Событие вызвало целое возмущение у украинцев, которые обвинили компанию в сексуализации детей. Вспомнили также и то, что в Украине хотели ввести браки с 14 лет. Кроме того, не обошлось и без упоминания Джеффри Эпштейна.

Комментарии даже оставили автор известно Telegram-канала "Лачен пишет" Игорь Ланченков и соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Смелянский кроме этого сообщил, что корреспонденты также обвинили Укрпочту в коллаборации с молодежным брендом, хотя работа компании якобы ориентирована на более старшую аудиторию.

Хотел бы напомнить, что в современной европейской стране такие сообщения – это эйджизм. Кто не выучил английский – дискриминация по возрасту. Поэтому в погоне за хайпом не стоит терять человечность и уважение к старшим,

– написал Смелянский.

