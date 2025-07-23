"Наконец-то и вы подождали": Укрпочта и "Новая почта" пошутили друг над другом в соцсетях

SMM-менеджеры компаний потроллили друг друга в Threads. К обсуждению присоединились украинцы и известные бренды.

Что известно о ситуации в соцсетях?

22 июля Укрпочта посвятила одно из сообщений "Новой почте", сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads.

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Укрпочта поздравила "Новую почту" с присоединением к платформе и пошутила, что это через два года дождались этого года.

Спасибо дорогие! Наконец и вы подождали,

– написали в ответ со страницы "Новой почты".

Впоследствии к шутливому обсуждению присоединились известные бренды – ДТЭК, "Киевстар", Work.ua и другие.

Обсуждение шутки Укрпочты и "Новой почты" / Threads



Обсуждение шутки Укрпочты и "Новой почты" / Threads

Напомним, что впоследствии в Threads в Украине будет доступна новая функция. Сначала функция станет доступной в ограниченных регионах, в частности в Гонконге, Таиланде и Аргентине.

Threads начинает тестирование функции, которую директор соцсети Адам Моссери называет наиболее востребованной среди всех. По его словам, именно об отдельных DM больше всего просили пользователи с момента запуска платформы в июле 2023 года.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что новая функция позволит отправлять и получать сообщения без привязки к Instagram. Это позволит избегать постоянного переключения между двумя приложениями и сделает коммуникацию в Threads автономной.