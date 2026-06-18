"Укрпочта" продает списанные автомобили: сколько удалось заработать компании

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году "Укрпочта" потеряла 426 автомобилей в результате военной агрессии России. Однако компания продолжает активно обновлять автопарк и привлекать средства на модернизацию.

Что известно о продаже автомобилей "Укрпочтой"

В частности, через систему "Прозорро.Продажи" "Укрпочта" завершает крупнейшую в своей истории продажу списанного транспорта, о чем сообщили на сайте компании.

Читайте также: "Укрпочта" подсчитала убытки после атаки "Шахеда" в Харькове: какую сумму выплатят клиентам

На данный момент "Укрпочта" рассчитывает привлечь более 22 миллионов гривен. А за два этапа открытых аукционов компания реализовала более 1 тысячи единиц техники.

Первый этап завершился в феврале текущего года. Он закончился продажей 716 автомобилей и принес компании около 9 миллионов гривен. Во время второго этапа на торги выставили еще 316 автомобилей. На данный момент уже прошло 42 аукциона, но два находятся на финальной стадии, в частности в Донецкой и Запорожской областях.

Участниками торгов стали более 600 человек, что позволило увеличить итоговую стоимость лотов почти в два раза — с 7,7 миллиона гривен до прогнозируемых 13,7 миллиона гривен. Например, за Toyota Land Cruiser боролись около сотни человек, а финальная ставка превысила стартовую цену в 23 раза.

Как указано на сайте, "Укрпочта" в целом ликвидировала "музей советского автопрома". Среди проданных лотов:

"Волги";

"Жигули";

"Газели";

УАЗы;

легендарные "буханки", часть которых была старше независимости Украины.

Также новых владельцев обретут Volkswagen, Suzuki и другие легковые автомобили.

Самым дорогим лотом второго этапа стал киевский лот из 23 советских автомобилей. Его продали за 916 тысяч гривен.

В то же время самым дешевым лотом стала Mazda 6. Ее продали за 44 тысячи гривен.

В частности, значительная часть автомобилей получит вторую жизнь в качестве доноров запчастей, в том числе для волонтерских и военных нужд.

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский отметил, что каждый проданный ржавый УАЗ — это прямой вклад в новые магистральные машины, современную логистику, скорость доставки, способность компании работать даже тогда, когда враг пытается разрушить инфраструктуру.

Компания завершила 100% автоматизацию сортировочных процессов и пополнила автопарк 160 новыми грузовиками MAN и IVECO.

Что ещё известно об "Укрпочте"

С февраля 2022 года компания "Укрпочта" потеряла 425 автомобилей. Как сообщил Игорь Смилянский, речь идет о сотнях миллионов гривен убытков.

В среду, 17 июня, российский FPV-дрон поразил автомобиль 61-го передвижного отделения "Укрпочты" в Никополе. Это произошло прямо на выезде с базы. В частности, был ранен водитель.