После изменений в "Новой почте": Смилянский рассказал, сколько "Укрпочта" будет хранить посылки

Укрпочта не меняла сроки бесплатного хранения посылок и до конца года не планирует этого делать. Слухи были опровергнуты на фоне изменения сроков в "Новой почте".

Как долго будут хранить посылки

Действующие правила бесплатного хранения посылок в "Укрпочте" остаются без изменений, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Сейчас сроки следующие:

в городских отделениях – 7 дней бесплатно;

в сельских отделениях – 14 дней бесплатно;

дополнительное хранение – 10 гривен за каждые сутки.

По словам Смилянского, компания решила не сокращать сроки, в частности из-за воздушных тревог и других обстоятельств, которые могут помешать клиентам вовремя забрать отправления.

Переадресация пока бесплатна

В течение октября клиенты также смогут бесплатно переадресовывать посылки между отделениями.

Если 7 или 14 дней недостаточно, срок хранения можно продлить. Сделать это можно через мобильное приложение "Укрпочта 2.0", так же как и переадресовать отправление. При этом подавать бумажное заявление не нужно.

Что изменилось в "Новой почте"

В отличие от Укрпочты, "Новая почта" с 1 октября сократила срок бесплатного хранения отправлений в отделениях с семи до пяти дней, сообщили в компании.

Там пояснили, что одной из причин такого решения стали риски повреждения посылок из-за российских атак. По статистике "Новой почты", 97% получателей забирают свои отправления в течение первых пяти дней.

Таким образом, пока клиентам "Укрпочты" не стоит ожидать аналогичного сокращения: компания заявила, что до конца года сохранит действующие сроки бесплатного хранения.