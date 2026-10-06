Скільки зберігатимуть посилки

Чинні правила безкоштовного зберігання посилок в Укрпошті залишаються без змін, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Зараз терміни такі:

у міських відділеннях – 7 днів безкоштовно;

у сільських відділеннях – 14 днів безкоштовно;

додаткове зберігання – 10 гривень за кожну добу.

За словами Смілянського, компанія вирішила не скорочувати терміни, зокрема через повітряні тривоги та інші обставини, які можуть завадити клієнтам вчасно забрати відправлення.

Переадресація поки безкоштовна

Протягом жовтня клієнти також зможуть безкоштовно переадресовувати посилки між відділеннями.

Якщо 7 або 14 днів недостатньо, термін зберігання можна продовжити. Зробити це можна через мобільний застосунок "Укрпошта 2.0", як і переадресувати відправлення. При цьому подавати паперову заяву не потрібно.

Що змінилося в "Новій пошті"

На відміну від Укрпошти, "Нова пошта" з 1 жовтня скоротила термін безкоштовного зберігання відправлень у відділеннях із семи до п'яти днів, повідомили в компанії.

Там пояснили, що однією з причин такого рішення стали ризики пошкодження посилок через російські атаки. За статистикою "Нової пошти", 97% отримувачів забирають свої відправлення протягом перших п'яти днів.

Отже, наразі клієнтам Укрпошти не варто очікувати аналогічного скорочення: компанія заявила, що до кінця року залишає чинні терміни безкоштовного зберігання.



