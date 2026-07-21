Укрпочта сделала ставку на ИИ: сколько компания вложила в роботизацию
Укрпочта" направила более 1 миллиарда гривен собственных средств на автоматизацию и роботизацию бизнес-процессов. Часть этих решений уже реализуется с помощью искусственного интеллекта, который помогает автоматически проверять документы и сокращать время их обработки.
Почему "Укрпочта" автоматизирует процессы
Часть инвестиций пришлась непосредственно на внедрение искусственного интеллекта, пишет "Бизнес Цензор".
В компании поясняют, что автоматизация позволяет:
- распределять отдельные функции между различными регионами Украины;
- обеспечивать бесперебойную работу независимо от ситуации с безопасностью;
- сократить ручную обработку документов;
- повышать эффективность внутренних процессов.
Как работает ИИ в "Укрпочте"
Совместно с украинской компанией IT-Enterprise "Укрпочта" внедрила в финансовом блоке ИИ-агента "Марко", интегрированного в ERP-систему.
Он распознает первичные документы поставщиков – счета, акты, накладные, – сверяет их с договорами и спецификациями, проверяет логическое соответствие и передает сотрудникам только спорные случаи.
Фактически мы перешли от модели, когда сотрудники вручную проверяли каждый документ, к модели, где их участие требуется только для нестандартных или спорных случаев,
– пояснили в компании.
По данным Укрпочты, ИИ-агент уже:
- обработал более 26 тысяч документов;
- обеспечил уровень ошибок всего 0,5%;
- сократил время обработки документов на 60–80% в зависимости от их типа.
Благодаря этому за последние годы количество сотрудников бэк-офиса сократилось с 872 до 37 человек. Кроме того, в мае 2026 года компания своевременно доставила 98,02% почтовых отправлений.
Что еще внедрила "Укрпочта"
Компания продолжает расширять сеть внутренних почтоматов в отделениях, где нет очередей. Так, внутренние почтоматы Укрпочты уже работают во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Следующим этапом станет расширение сети в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Всего компания планирует установить еще 66 ячеек быстрой выдачи. При этом скорость установки оборудования зависит от ситуации с безопасностью, ведь новые почтоматы появляются также в регионах, расположенных ближе к зоне боевых действий.