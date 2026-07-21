Укрпочта сделала ставку на ИИ: сколько компания вложила в роботизацию

Укрпочта" направила более 1 миллиарда гривен собственных средств на автоматизацию и роботизацию бизнес-процессов. Часть этих решений уже реализуется с помощью искусственного интеллекта, который помогает автоматически проверять документы и сокращать время их обработки.

Почему "Укрпочта" автоматизирует процессы

Часть инвестиций пришлась непосредственно на внедрение искусственного интеллекта, пишет "Бизнес Цензор".

В компании поясняют, что автоматизация позволяет:

распределять отдельные функции между различными регионами Украины;

обеспечивать бесперебойную работу независимо от ситуации с безопасностью;

сократить ручную обработку документов;

повышать эффективность внутренних процессов.

Как работает ИИ в "Укрпочте"

Совместно с украинской компанией IT-Enterprise "Укрпочта" внедрила в финансовом блоке ИИ-агента "Марко", интегрированного в ERP-систему.

Он распознает первичные документы поставщиков – счета, акты, накладные, – сверяет их с договорами и спецификациями, проверяет логическое соответствие и передает сотрудникам только спорные случаи.

Фактически мы перешли от модели, когда сотрудники вручную проверяли каждый документ, к модели, где их участие требуется только для нестандартных или спорных случаев,

– пояснили в компании.

По данным Укрпочты, ИИ-агент уже:

обработал более 26 тысяч документов;

обеспечил уровень ошибок всего 0,5%;

сократил время обработки документов на 60–80% в зависимости от их типа.

Благодаря этому за последние годы количество сотрудников бэк-офиса сократилось с 872 до 37 человек. Кроме того, в мае 2026 года компания своевременно доставила 98,02% почтовых отправлений.

Что еще внедрила "Укрпочта"

Компания продолжает расширять сеть внутренних почтоматов в отделениях, где нет очередей. Так, внутренние почтоматы Укрпочты уже работают во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Следующим этапом станет расширение сети в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Всего компания планирует установить еще 66 ячеек быстрой выдачи. При этом скорость установки оборудования зависит от ситуации с безопасностью, ведь новые почтоматы появляются также в регионах, расположенных ближе к зоне боевых действий.