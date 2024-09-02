Укрпочта больше не будет принимать посылки, где есть наложенный платеж наличными

С 30 августа Укрпочта прекратила принимать отправления с наложенным платежом наличными от физических лиц-предпринимателей. Это связано с соответствующим решением Национального банка Украины.

Новые правила оплаты за посылки

Укрпочта сообщает, что НБУ изменил Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте.

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Теперь физическим лицам-предпринимателям запрещено получать наложенный платеж наличными, и переводы могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

Обратите внимание! Согласно решению Нацбанка, субъекты хозяйствования проводят расчеты наличными как между собой, так и с физическими лицами через кассу, используя средства из наличной выручки или средства, полученные от поставщиков платежных услуг.

Такие расчеты могут также осуществляться через внесение наличных на счета субъектов хозяйствования для дальнейшего перевода.

Поэтому все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, которое действовало на момент принятия отправления.

Что известно о решении НБУ

Национальный банк Украины отменил возможность получения наличных предприятиями по переводам средств от граждан без открытия счета.

Теперь средства, присланные через такой перевод, сначала должны быть зачислены на текущий или платежный счет субъекта хозяйствования, и только после этого их можно получить наличными.

Важно! В то же время для граждан никаких изменений не произошло - они могут платить за товары и услуги как безналично, так и наличными, даже при переводе средств без открытия счета, отметили в НБУ.