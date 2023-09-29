"Продавать имущество только официально и прозрачно": какую просьбу Укрзализныци зарубил Кабмин
Источник:Кабинет Министров Украины
Укрзализныця пытается реализовать десятки тысяч тонн металлолома. Компания просила правительство освободить его от обязательной процедуры, чтобы продавать металл иностранцам.
Укрзализныця будет продавать имущество только через "Prozorro.Продажи"
Укрзализныця обращалась к правительству с просьбой разрешить продавать металлолом за границу. В общей сложности речь идет о около 50 тысяч тонн металла, которые компания планирует реализовать.
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Кабмин ответил отказом: все непригодное для использования имущество нужно оприходовать путем проведения открытых электронных аукционов в системе "Prozorro.Продажи". Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1032.Важно! В прошлом году Укрзализныця продала на торгах более 100 тысяч тонн металлолома на 700 миллионов гривен. В этом году уже удалось продать более 50 тысяч тонн лома и выручить 288 миллионов гривен.
В документе четко прописано, что Укрзализныця должна реализовывать имущество только открыто и на конкурентной основе. Исключение может стать решение высшего органа общества в случае необходимости использованием имущества для выполнения функций государства.
Вместе с тем, компании разрешили продавать нефтепродукты и без проведения торгов. Это правило будет действовать на период военного положения и в течение 6 месяцев после его отмены.