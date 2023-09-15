Укрзализныця предлагает аренду площадей на 21 вокзале: когда будут аукционы

Укрзализныця предлагает предпринимателям арендовать место на украинских вокзалах. География городов, где есть такая возможность, достаточно широка.

Вокзалы всегда были местом оживленной коммерции. Теперь Укрзализныця не только предлагает арендовать площади, но и просит предпринимателей помочь в трансформации украинских вокзалов.

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Аренда площадей и преобразование вокзалов

Укрзализныця уже объявила онлайн-аукционы по аренде площадей на 21 вокзале. Торги должны пройти уже 22 сентября.

Победители аукционов смогут арендовать площади. При желании договоры аренды можно будет продлевать.

Всего на площадку "Prozorro.Продажи" выставили 53 объекта аренды на 21 вокзале. Речь идет о Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Одессе, Днепре и других городах.

В компании отметили, что главное не только сдать площади в аренду, но и превратить украинские вокзалы в комфортные просторы.

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Для этого мы изучили опыт вокзалов и аэропортов Европы, привлекли к консультациям локальный бизнес и архитекторов, и в конце концов в сотрудничестве с Urban Experts определили принципы зонирования и перечень сервисов, которые должны быть обязательными для вокзалов,

– сообщили в Укрзализныце.

По задумке, на вокзалах должны быть фудкорт, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, салон красоты, цветочные магазины и т.д. В компании тоже уверены, что превращение вокзалов должно быть прозрачным, поэтому объекты выставили на открытый аукцион.

Также сообщается, что это только первый этап торгов. Сейчас выставили зоны небольшой площади, но со временем на платформе появятся новые лоты.