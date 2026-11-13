"Укрзализныця" представила вагоны нового поколения на ближайшие 50 лет
Укрзализныця представила макет купе вагонов нового поколения, рассчитанных на эксплуатацию в течение следующих 50 лет. Пассажиры уже могут оценить будущий дизайн и предложить свои изменения до того, как вагоны поступят в серийное производство.
Какими будут новые вагоны Укрзализныцы
Макет купе УЗ в натуральную величину установили на Южном вокзале Киева, сообщили в компании.
О постепенном переходе к заказу вагонов нового поколения объявили еще в мае 2026 года. В 2025–2026 годах Укрзализныця уже заключила контракт на производство 15 таких вагонов. Первые из них должны пополнить парк перевозчика в конце 2027 года.
В новых купе предусмотрено несколько изменений, которые должны сделать поездки более комфортными:
- Более длинные спальные места – их длину увеличат до 2,2 метра.
- Более удобная верхняя полка – конструкцию дополнят так называемым динамическим столиком.
- Больше места для вещей – в купе предусмотрено дополнительное пространство для верхней одежды и обуви.
- Обновленный обеденный стол – он будет удлиненным и без острых углов.
- Новая система освещения – ее также изменят в вагонах нового поколения.
Пассажиры могут предложить изменения в дизайне
"Укрзализныця" приглашает пассажиров осмотреть макет на Южном вокзале и поделиться замечаниями и идеями относительно будущего купе.
Предложения планируется использовать для усовершенствования конструкции до начала серийного производства. Авторов трех самых интересных идей компания обещает наградить эксклюзивными призами.
Напомним, "Укрзализныця" готовится к зиме и возможным длительным отключениям электроэнергии. В Украине электрифицировано около 48% железнодорожных путей, поэтому на случай отключений электроэнергии компания предусмотрела несколько сценариев работы:
- выводить на линии автономные тепловозы;
- заменять пригородные электропоезда дизель-поездами во время длительных отключений электроэнергии;
- использовать отработанные алгоритмы действий в случае повреждения сети.
Подготовили и пассажирские вагоны: почти все вагоны, подготовленные к зиме, оснащены комбинированными котлами, которые могут работать на твердом топливе при отсутствии электричества. Для отопления Укрзализныця запасла дрова и 13 тысяч тонн угля.