"Укрзализныця" представила вагоны нового поколения на ближайшие 50 лет

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Какими будут новые вагоны Укрзализныцы

Макет купе УЗ в натуральную величину установили на Южном вокзале Киева, сообщили в компании.

О постепенном переходе к заказу вагонов нового поколения объявили еще в мае 2026 года. В 2025–2026 годах Укрзализныця уже заключила контракт на производство 15 таких вагонов. Первые из них должны пополнить парк перевозчика в конце 2027 года.

В новых купе предусмотрено несколько изменений, которые должны сделать поездки более комфортными:

Более длинные спальные места – их длину увеличат до 2,2 метра. Более удобная верхняя полка – конструкцию дополнят так называемым динамическим столиком. Больше места для вещей – в купе предусмотрено дополнительное пространство для верхней одежды и обуви. Обновленный обеденный стол – он будет удлиненным и без острых углов. Новая система освещения – ее также изменят в вагонах нового поколения.

Пассажиры могут предложить изменения в дизайне

"Укрзализныця" приглашает пассажиров осмотреть макет на Южном вокзале и поделиться замечаниями и идеями относительно будущего купе.

Предложения планируется использовать для усовершенствования конструкции до начала серийного производства. Авторов трех самых интересных идей компания обещает наградить эксклюзивными призами.

Напомним, "Укрзализныця" готовится к зиме и возможным длительным отключениям электроэнергии. В Украине электрифицировано около 48% железнодорожных путей, поэтому на случай отключений электроэнергии компания предусмотрела несколько сценариев работы:

выводить на линии автономные тепловозы;

заменять пригородные электропоезда дизель-поездами во время длительных отключений электроэнергии;

использовать отработанные алгоритмы действий в случае повреждения сети.

Подготовили и пассажирские вагоны: почти все вагоны, подготовленные к зиме, оснащены комбинированными котлами, которые могут работать на твердом топливе при отсутствии электричества. Для отопления Укрзализныця запасла дрова и 13 тысяч тонн угля.