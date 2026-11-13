Укрзалізниця показала вагони нового покоління на наступні 50 років

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Якими будуть нові вагони Укрзалізниці

Макет купе УЗ у натуральну величину встановили на Південному вокзалі Києва, повідомили в компанії.

Про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління оголосили ще в травні 2026 року. У 2025 – 2026 роках Укрзалізниця вже законтрактувала виробництво 15 таких вагонів. Перші з них мають поповнити парк перевізника наприкінці 2027 року.

У нових купе передбачили кілька змін, які мають зробити поїздки комфортнішими:

Довші спальні місця – їхню довжину збільшать до 2,2 метра. Зручніша верхня полиця – конструкцію доповнять так званим динамічним столиком. Більше місця для речей – у купе передбачать додатковий простір для верхнього одягу та взуття. Оновлений обідній стіл – він буде подовженим і без гострих кутів. Нова система освітлення – її також змінять у вагонах нового покоління.

Пасажири можуть запропонувати зміни до дизайну

Укрзалізниця запрошує пасажирів оглянути макет на Південному вокзалі та поділитися зауваженнями й ідеями щодо майбутнього купе.

Пропозиції планують використати для вдосконалення конструкції до початку серійного виробництва. Авторів трьох найцікавіших ідей компанія обіцяє відзначити ексклюзивними призами.

Нагадаємо, Укрзалізниця готується до зими й можливих тривалих блекаутів. В Україні електрифіковано близько 48% залізничних колій, тому на випадок знеструмлень компанія передбачила кілька сценаріїв роботи:

виводити на лінії автономні тепловози;

замінювати приміські електропоїзди дизель-поїздами під час тривалих блекаутів;

використовувати відпрацьовані алгоритми дій у разі пошкодження мережі.

Підготували й пасажирські вагони: майже всі вагони, підготовлені до зими, обладнані комбінованими котлами, які можуть працювати на твердому паливі за відсутності електрики. Для опалення Укрзалізниця запасла дрова та 13 тисяч тонн вугілля.