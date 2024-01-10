"Укрзализныця" без тендера заключила соглашение с партнерами Шурмы: более высокие цены на сотни миллионов гривен

"Укрзализныця" заключила новое соглашение на приобретение рельсов. Договор вызывает очень много вопросов, поскольку не предусматривал справедливые условия и честные цены.

Закупка без тендера на сотни миллионов гривен

Государственная компания "Укрзализныця" заключила соглашение с ООО "Минерфин-транс" на приобретение железнодорожных рельсов. Общая сумма сделки составит 666 миллионов гривен.

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Контракт был заключен перед Новым годом. В октябре "Укрзализныця" заказывала китайские рельсы у "Доринвесткапитал", но поставки были сорваны.

В новом соглашении "Укрзализныця" покупает рельсы по 1 848 долларов (с НДС), ранее в договоре по рельсам из Китая была прописана сумма в 1 644 долларов (с НДС).

"Минерфин-транс" – это часть словацкой Minerfin, AS, которая имеет долю акций производителя рельсов. Также компания является крупным перевозчиком руды в Украине. До полномасштабного вторжения являлась партнером "Запорожстали", которую в тот момент возглавлял нынешний замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма.

Также известно, что "Минерфин-транс" поставляла инструменты на предприятие брата Ростислава Шурмы Олега в Днепрорудном. Там же расположены скандальные солнечные электростанции, по которым Украина продолжила платить деньги даже после того, как они оказались под оккупацией россиян.