Объем пассажирских перевозок Укрзализныци значительно вырос: какие маршруты стали самыми популярными

Укрзализныця увеличила объемы перевозок во внутренних и международных маршрутах. Безоговорочным лидером среди пассажирских перевозок стал маршрут Киев – Чоп.

На сколько вырос объем перевозок в мае

По сообщению компании, во внутреннем сообщении перевозок увеличилось на 22% – до 2,2 миллиона пассажиров, а в международном – на 21%, до 200 тысяч пассажиров. При этом, в мае маршрут Киев – Чоп показал наибольший прирост во внутреннем сообщении, он вырос на 221%.

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Как объясняют в компании, это стало результатом развития станции Чоп как пересадочного хаба между внутренними и международными сообщениями. В частности, из-за открытия альтернативного варианта путешествий в Будапешт и Вену после запуска поездов Луцк/Киев – Чоп и Чоп – Вена.

Интересно! Также зафиксировано увеличение пассажиропотока на 52% и 66% на маршрутах Николаев – Киев и Киев – Николаев соответственно. Популярность также выросла на маршрутах Киев – Хмельницкий – Киев, Киев – Хелм – Киев и Киев – Винница – Киев.

Какие изменения произойдут в Укрзализныце

В Украине в пассажирских поездах, вслед за "женскими купе", вскоре появятся еще и "семейные вагоны". Об этом во время брифинга заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Поэтому, компания совместно с фондом UNICEF запустит специальные вагоны для пассажиров, которые путешествуют семьями. По его словам, семейные вагоны должны появиться в ближайшие несколько месяцев.