Укрзализныця создала новую компанию: она будет заниматься энергетикой

Укрзализныця решила расширить свою сферу деятельности. Теперь одним из направлений компании будет энергетический бизнес.

Новое направление Укрзализныци

Государственная Укрзализныця открыла новую компанию – УЗ "Энерго". И будет строить газовые электростанции по всей стране. Их общая мощность должна составлять до 250 МВт.

Читайте также Украинский бизнес испытывает нехватку талантов: на это жалуются 80% компаний

УЗ "Энерго" будет обеспечивать как потребности компании, так и других потребителей. Решение о создании новой компании было принято из-за острого дефицита электроэнергии. Сейчас покрыто лишь 75% потребностей Укрзализныци для обеспечения перевозок и хозяйственной деятельности.

Согласно прогнозам, дефицит электроснабжения будет расти с приближением осенне-зимнего периода. Он может повлиять не только на бесперебойное движение поездов, но и на предоставление коммунальных услуг потребителям, ведь Укрзализныця – это также оператор системы распределения водоснабжения и электроэнергии.

Как реализуют проект

Как сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лещенко, для быстрой реализации проекта нужна быстрая реакция поставщиков и международных финансовых организаций. Активные переговоры с ними уже ведутся.

Первым руководителем новой компании стал Арсен Волошенюк. 100% ее уставного капитала принадлежит ООО "Сбыт Энерджи ЛТД", владельцем которой является Укрзализныця.