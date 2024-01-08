Укрзализныця уже достигла довоенных показателей: речь идет о десятках миллионов пассажиров

В 2023 году Укрзализныце удалось набрать очень хорошие обороты. Некоторые показатели уже достигли довоенного уровня.

Удачный год для Укрзализныци

В 2023 году услугами Укрзализныци для следования на дальнее сообщение воспользовались 25 миллионов пассажиров. Как сообщили в компании, такими показателями были до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

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Сообщается, что рекордное количество пассажиров удалось перевезти в страны Европейского Союза.

По объемам перевезенных пассажиров мы уже вышли на показатели 2022 года к широкомасштабному вторжению.

– сообщил Евгений Лященко, председатель правления Укрзализныци.

В 2023 году в Европу перевезли 2,1 миллиона человек. Это более чем в 2 раза превышает предыдущий показатель. Спрос остается большим, поэтому компания работает над расширением текущих маршрутов и открытия новых.

Также в прошлом году компания перевезла 450 тысяч пассажиров по групповым заявкам. Речь идет о детях из семей, пострадавших от войны, детях из перемещенных семей и пассажирах других социально незащищенных категорий.