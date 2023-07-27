"Укрзализныця" потратит 37 миллионов евро кредита от Франции: на что уйдет столько денег
Источник:телеграмм Тараса Мельничука
Ранее правительства Украины и Франции договорились о предоставлении кредита в размере 37,6 миллионов евро. Все эти средства должны быть направлены на модернизацию "Укрзализныци".
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство одобрило порядок использования предоставленного Францией кредита. Все деньги должны потратить на закупку новых рельсов.
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Какие условия кредита и где будут покупать рельсы
Деньги Украине предоставили в рамках совместного с правительством Французской Республики проекта поставок рельсов акционерному обществу Укрзализныця. Новые рельсы УЗ будут покупать именно во Франции.
Кредит согласовали на следующих условиях:
- сумма – 37,6 миллиона евро;
- процент – 0,0161% годовых;
- период – 35 лет;
- льготный период – 14 лет.
Благодаря этим деньгам Укрзализныця получит 20 тысяч тонн рельсов от Saarstahl Rail SAS, считающегося ведущим европейским проводником. Весь проект профинансирует правительство Франции.
Также сообщается, что речь идет о рельсах -65 с закаленной поверхностью качения длиной 25 метров (в Европе этот показатель составляет 50 метров). Цена за тонну составляет 1980 евро, это с учетом доставки во Львовскую область.