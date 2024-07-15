Металлурги против унификации тарифа на распределение электроэнергии: призыв к Кабмину

Металлурги призывают правительство не допустить введения унифицированного тарифа на распределение электроэнергии. По их мнению, это станет разрушительным ударом по промышленности.

Разрушительный удар по промышленности

Согласно полученной информации, НКРЭКУ планирует установить единый тариф для обеих групп потребителей. Это предусматривает одноразовое решение о пятикратном увеличении тарифа для крупной промышленности.

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"АрселорМиттал Кривой Рог" призывает правительство вмешаться в эту ситуацию и предотвратить принятие регулятором решения.

Это станет разрушительным ударом по крупной промышленности, которая формирует госбюджет, и будет иметь крайне негативное влияние на экономику страны, воюющей,

– говорится в обращении предприятия.

Во время стабильного функционирования "АрселорМиттал Кривой Рог" может продолжать поддерживать экономику, платить миллиарды налогов, часть которых предназначается на оружие, дроны, технику и обеспечение украинских военных.

Однако в последнее время принимаются и планируются к принятию решения, которые могут привести к остановке производства предприятий отрасли. Сейчас стало известно о подготовке решения, которое нанесет еще больший вред таким крупным стратегическим энергоемким предприятиям, как "АрселорМиттал Кривой Рог". Бизнес получил информацию, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже разработала решение о введении унифицированного тарифа на распределение электроэнергии для крупной промышленности, малого и микробизнеса,

– указывают в АМКР.

На предприятии напомнили, что сейчас тариф на распределение электроэнергии разделен на классы напряжения – 1-й и 2-й, что соответствует практике тарифообразования на услуги распределения электроэнергии в ЕС.