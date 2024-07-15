Руйнівний удар по промисловості

Згідно з отриманою інформацією, НКРЕКП планує встановити єдиний тариф для обох груп споживачів. Це передбачає одноразове рішення щодо п'ятикратного збільшення тарифу для великої промисловості.

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"АрселорМіттал Кривий Ріг" закликає уряд втрутитися в цю ситуацію і запобігти прийняттю регулятором рішення.

Це стане руйнівним ударом по великій промисловості, яка формує держбюджет, та матиме вкрай негативний вплив на економіку країни, що воює,

– йдеться у зверненні підприємства.

Під час стабільного функціонування "АрселорМіттал Кривий Ріг" може продовжувати підтримувати економіку, сплачувати мільярди податків, частка яких призначається на зброю, дрони, техніку та забезпечення українських військових.

Проте останнім часом приймаються і плануються до прийняття рішення, які можуть призвести до зупинки виробництва підприємств галузі. Наразі стало відомо про підготовку рішення, яке завдасть ще більшої шкоди таким великим стратегічним енергоємним підприємствам, як "АрселорМіттал Кривий Ріг". Бізнес отримав інформацію, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже розробила рішення про введення уніфікованого тарифу на розподіл електроенергії для великої промисловості, малого та мікробізнесу,

– вказують в АМКР.

На підприємстві нагадали, що нині тариф на розподіл електроенергії розділений на класи напруги – 1-й і 2-й, що відповідає практиці тарифоутворення на послуги розподілу електроенергії в ЄС.