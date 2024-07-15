Разрушительный удар по промышленности

Согласно полученной информации, НКРЭКУ планирует установить единый тариф для обеих групп потребителей. Это предусматривает одноразовое решение о пятикратном увеличении тарифа для крупной промышленности.

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"АрселорМиттал Кривой Рог" призывает правительство вмешаться в эту ситуацию и предотвратить принятие регулятором решения.

Это станет разрушительным ударом по крупной промышленности, которая формирует госбюджет, и будет иметь крайне негативное влияние на экономику страны, воюющей,

– говорится в обращении предприятия.

Во время стабильного функционирования "АрселорМиттал Кривой Рог" может продолжать поддерживать экономику, платить миллиарды налогов, часть которых предназначается на оружие, дроны, технику и обеспечение украинских военных.

Однако в последнее время принимаются и планируются к принятию решения, которые могут привести к остановке производства предприятий отрасли. Сейчас стало известно о подготовке решения, которое нанесет еще больший вред таким крупным стратегическим энергоемким предприятиям, как "АрселорМиттал Кривой Рог". Бизнес получил информацию, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже разработала решение о введении унифицированного тарифа на распределение электроэнергии для крупной промышленности, малого и микробизнеса,

– указывают в АМКР.

На предприятии напомнили, что сейчас тариф на распределение электроэнергии разделен на классы напряжения – 1-й и 2-й, что соответствует практике тарифообразования на услуги распределения электроэнергии в ЕС.