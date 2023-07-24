Мировой гигант Unilever позволит призывать своих российских сотрудников

Компания Unilever пока так и не смогла покинуть российский рынок. Более того, гигант готов отдавать своих работников на войну против Украины.

Ранее британский гигант продуктов питания и товаров бытовой химии Unilever жаловался на "давление, из-за которого не может покинуть российский рынок". Статуса спонсора войны для компании оказалось мало – теперь она решила пойти на уступки врагу и в процессе мобилизации пушечного мяса.

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Мешать мобилизации Unilever не будет

Как заявили в компании, никакого сопротивления в случае мобилизации работников в России на войну против Украины Unilever оказывать не будет. Гигант заявил об "обязанности соблюдения российского законодательства".

В России на Unilever работают около 3 тысяч сотрудников. Это существенное пополнение рядов пушечного мяса россиян на фронте.

Также в письме B4Ukraine Unilever в очередной раз начал жаловаться о том, как сложно компании выходить с российского рынка, и довести процесс до конца все никак не удается. Компания также заявила, что осуждает войну против Украины, но "вынуждена соблюдать законы страны, где работает, даже если речь идет о мобилизации".

Были ли уже работники Unilever мобилизованы в российскую армию, в компании говорить отказались. Что касается налогов, то британцы заплатили в российский бюджет 36 миллионов долларов.

В свое оправдание продолжению работы в России Unilever заявляет, что это единственный выход, который позволит не отдавать россиянам бизнес за бесценок и "позволит защитить работников".