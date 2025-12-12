Миллиардер Уоррен Баффет передает компанию за 1 триллион долларов преемнику: кто им станет
- Уоррен Баффет планирует выйти на пенсию в 2026 году, передавая руководство Berkshire Hathaway Грегу Абелю.
- Абель станет генеральным директором 1 января, имея задачу убедить скептиков в дальнейшем процветании компании без Баффета.
Гуру бизнеса Уоррен Баффет возглавляет Berkshire Hathaway в течение шести десятилетий и в 2026 году планирует выйти на пенсию. Вместо себя он выбрал преемника, однако для компании от этого есть как плюсы, так и минусы.
Что известно о преемнике Баффета?
Уоррен Баффет руководит Berkshire Hathaway, которую за десятки лет сумел превратить в холдинговую компанию стоимостью 1 триллион долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Готовясь передать эстафету вице-председателю Грегу Абелю, который будет занимать должность генерального директора в течение 4,5 лет, инвесторы сталкиваются с тем, что "аура Баффета, частично отраженная в цене акций Berkshire, угаснет".
63-летний Абель станет генеральным директором 1 января, и ему придется выполнить одну из самых сложных задач в истории корпорации. 95-летний Баффет, возглавляющий Berkshire с 1965 года, останется председателем.
Абель должен убедить скептиков, что Berkshire будет процветать без Баффета, который бы принимал окончательные решения относительно того, какие компании и акции покупать, или предоставлял бы рекомендации в ежегодных письмах к акционерам и на встречах.
Как будет развиваться компания?
Хотя акции Berkshire выросли почти на 6 миллионов процентов с 1965 года, что значительно превышает показатель Standard & Poor's 500 прирост на 46 000%, в последние годы он показывал аналогичные показатели этого индекса или отставал от них.
Баффет долго сдерживал ожидания инвесторов, заявив акционерам, что хотя бизнес Berkshire в целом имеет "умеренно лучшие средние перспективы", размер компании "берет свое2.
Абель должен справиться с такими размерами. Хотя он имеет 381,7 миллиарда долларов наличности, это может снизить общую эффективность, поскольку средства не инвестируются в другие сферы. Акционеры соглашаются с тем, что доходность не будет такой, как прежде.
Мы не ожидаем 23%, которые Баффет зарабатывал десятилетиями. Вы не можете сделать это с активами в 1 триллион долларов. Но если Грег Абель будет зарабатывать от 8% до 10% в год, я буду доволен,
– сказал инвестор Джеймс Армстронг.
