Антимонопольный комитет Украины согласовал компании "Укрпалетсистем", оператору сети UPG, аренду еще 47 автозаправочных станций, принадлежащих группе "Приват".

О каких компаниях группы "Приват" речь?

Речь идет об активах 10 юридических лиц, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

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Среди которых:

ООО "Ньюпорт Холдинг" – 10 АЗС

ООО "Нафтапрайм" – 9 АЗС

ООО "Лайк Инвест" – 6 АЗС

и другие.

Заметим. АЗС расположены по всей территории Украины.

Что этому предшествовало?

Это уже второе решение АМКУ за последнее время. Так, 10 июля UPG получила разрешение на аренду 34 заправок в Киевской области, поэтому общее количество объектов, которые UPG может взять в аренду у группы "Приват", составляет 81 АЗС.

Впоследствии под контроль UPG могут перейти еще не менее 400 заправок, которые сейчас принадлежат к сети "Приват".

Так, по словам главы АМКУ Павла Кириленко, после того как компания UPG получила разрешение на аренду 47 АЗС, далее к рассмотрению возьмут еще 46. Речь идет об объектах, расположенных в юго-восточном, восточном и центральном регионах страны, в частности в Киеве и Киевской области. В целом, по оценкам АМКУ, речь идет о более 550 объектах.

Справочно. По данным YouControl, основательницей и конечной бенефициарной владелицей компании-арендатора – ЧП "Укрпалетсистем" – является Юлия Васьковская. Ей принадлежит 100% в уставном капитале предприятия.