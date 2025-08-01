АЗС "Привата" массово переходят на UPG – и это только начало
- Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Укрпалетсистем" арендовать 47 АЗС, принадлежащих группе "Приват", в том числе активы 10 юридических лиц.
- UPG уже получила разрешение на аренду 34 заправок в Киевской области, и в будущем может получить контроль над еще 400 заправками из сети "Приват".
Антимонопольный комитет Украины согласовал компании "Укрпалетсистем", оператору сети UPG, аренду еще 47 автозаправочных станций, принадлежащих группе "Приват".
О каких компаниях группы "Приват" речь?
Речь идет об активах 10 юридических лиц, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
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Среди которых:
- ООО "Ньюпорт Холдинг" – 10 АЗС
- ООО "Нафтапрайм" – 9 АЗС
- ООО "Лайк Инвест" – 6 АЗС
и другие.
Заметим. АЗС расположены по всей территории Украины.
Что этому предшествовало?
Это уже второе решение АМКУ за последнее время. Так, 10 июля UPG получила разрешение на аренду 34 заправок в Киевской области, поэтому общее количество объектов, которые UPG может взять в аренду у группы "Приват", составляет 81 АЗС.
Впоследствии под контроль UPG могут перейти еще не менее 400 заправок, которые сейчас принадлежат к сети "Приват".
Так, по словам главы АМКУ Павла Кириленко, после того как компания UPG получила разрешение на аренду 47 АЗС, далее к рассмотрению возьмут еще 46. Речь идет об объектах, расположенных в юго-восточном, восточном и центральном регионах страны, в частности в Киеве и Киевской области. В целом, по оценкам АМКУ, речь идет о более 550 объектах.
Справочно. По данным YouControl, основательницей и конечной бенефициарной владелицей компании-арендатора – ЧП "Укрпалетсистем" – является Юлия Васьковская. Ей принадлежит 100% в уставном капитале предприятия.