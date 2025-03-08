Они изменили правила игры – самые влиятельные люди, которые стали открытием последних лет

Мир меняется быстро, а вместе с ним появляются новые фигуры, чьи достижения поражают и вдохновляют. Появляются личности, которые за короткое время перевернули целые индустрии, а кто-то удивил своей настойчивостью, прорвавшись в мир успеха с нуля.

Топ-5 новых успешных фигур

24 Канал рассказывает истории нескольких личностей, которые стали настоящим открытием последних лет. Каждый из этих людей - доказательство того, что настоящий прорыв возможен в любой сфере, если иметь страсть, настойчивость и веру в себя

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Сэм Альтман – новая эра искусственного интеллекта

Еще несколько лет назад имя Сэма Альтмана знали преимущественно в узких кругах стартаперов и инвесторов. Сегодня же он - одна из самых влиятельных фигур в сфере искусственного интеллекта. Как CEO OpenAI, он возглавил разработку ChatGPT, которая произвела настоящую революцию во взаимодействии человека с технологиями.

Его компания стала центром дискуссий о будущем искусственного интеллекта, а сам Альтман – символом того, как амбиции и инновации могут менять мир.

Тимоти Шаламе – звезда Голливуда

Кажется, что Тимоти Шаламе стал знаменитостью мгновенно, но его путь к успеху был долгим. После прорыва в фильме "Назови меня своим именем" (2017), актер укрепил свои позиции благодаря участию в таких масштабных проектах, как "Дюна" и "Вонка".

Шаламе стал символом новой эпохи Голливуда, сочетая актерское мастерство с бешеной харизмой.

Ноа Лайлз – новый король легкой атлетики

Американский спринтер, который на Чемпионате мира-2023 выиграл три золотые медали, стал новой звездой бега. Его скорость и харизматичность сделали его одним из самых перспективных атлетов современности.

Самюэль Альто – прорыв в медицине

Доктор Самюэль Альто – один из самых перспективных ученых в сфере биотехнологий. Он со своей командой работает над разработкой технологии редактирования ДНК, которая может изменить подход к лечению генетических заболеваний.

Его исследования уже применяются для лечения редких болезней, а в будущем могут произвести революцию в медицине.

Маява Мустафа - вундеркинд в мире технологий

Ей всего 22 года, а она уже работает в NASA над разработкой программ для искусственного интеллекта. Маява стала символом нового поколения ученых-женщин, которые разрушают стереотипы и доказывают, что место в науке есть для всех, независимо от возраста или происхождения.