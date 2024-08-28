На сколько вырастет военный сбор для украинцев

Правительство планирует увеличение налогов. Размер военного сбора должен вырасти почти в 3 раза. Изменения готовятся внедрить и для некоторых ФЛП.

Какие изменения произойдут

Рабочая группа, которая занимается правительственным законопроектом о повышении налогов, согласовала рост военного сбора с доходов граждан. Этот показатель должен увеличиться с 1,5% до 5%.

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В то же время для ФЛП третьей группы будет введен сбор, что составит 1%. А вот 1% военного сбора для юрлиц на едином налоге третьей группы убрали.

Заметьте! По словам нардепа Гетманцева, военный сбор должен быть направлен исключительно на нужды ВСУ. Деньги должны переправляться через спецфонд.

Налог на сверхприбыль убрали из-за категорической позиции НБУ и Минфина. По мнению Гетманцева, введенные изменения сильно сказались на запланированных денежных поступлениях.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Планируемый ресурс в 125 миллиардов гривен растаял до 30,1 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Минфин согласовал все указанные изменения.