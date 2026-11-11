Могут ли уволить работника во время больничного: что разрешает закон и какими правами обладает человек

Работник, находящийся на больничном, имеет определенные трудовые гарантии. Однако это не означает, что работодатель ни при каких обстоятельствах не может расторгнуть с ним трудовые отношения.

Может ли работодатель уволить работника во время больничного

В Украине вопрос увольнения работников во время временной нетрудоспособности регулирует Кодекс законов о труде (КЗоТ). В частности, часть третья статьи 40 предусматривает, что по общему правилу не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его болезни. Исключениями являются отдельные случаи, определенные законодательством, в частности полная ликвидация предприятия.

Однако во время военного положения действуют дополнительные правила. Согласно статье 5 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель имеет право уволить работника даже тогда, когда тот находится на больничном.

В то же время закон устанавливает важное условие: датой увольнения должен быть первый рабочий день после окончания временной нетрудоспособности, указанной в медицинском заключении или листе нетрудоспособности.

Важно! То есть работодатель может оформить решение о прекращении трудовых отношений во время болезни работника, но фактическая дата увольнения не должна приходиться на период больничного. Например, если больничный закрыли в пятницу, а суббота и воскресенье являются выходными по графику работника, датой увольнения будет понедельник.

При этом сам факт пребывания на больничном не лишает работодателя права проводить сокращение штата или увольнять работников по другим законным основаниям. Однако он должен соблюдать установленную процедуру, в частности правила предупреждения о сокращении, учета преимущественного права на сохранение рабочего места и предложения имеющихся вакансий.

Когда увольнение во время больничного запрещено и что делать работнику

Важно различать увольнение по инициативе работодателя и прекращение трудовых отношений по другим основаниям. Например, работник может уволиться по собственному желанию даже во время болезни. Для этого он должен подать соответствующее заявление работодателю в соответствии со статьей 38 КЗоТ.

Также трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в связи с истечением срока его действия. В таких ситуациях необходимо учитывать конкретное основание для увольнения и обстоятельства оформления документов. Если же работодатель уволил человека с нарушением законодательства, например, определил датой прекращения трудовых отношений день, когда работник еще находился на больничном, такое решение можно обжаловать.

Обратите внимание! В Государственной службе Украины по вопросам труда подчеркивают, что незаконное увольнение может стать основанием для восстановления работника в должности через суд, а также взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.

В случае возникновения такого спора работнику следует сохранить копию приказа об увольнении, документы о временной нетрудоспособности и другие материалы, подтверждающие нарушение его трудовых прав. При необходимости можно обратиться с жалобой в Гоструда или за юридической помощью для подготовки иска в суд.

Итак, во время военного положения работодатель может инициировать увольнение работника, даже если тот болен. Однако дата прекращения трудовых отношений должна соответствовать требованиям законодательства, а сама процедура увольнения должна иметь законные основания.

К слову, компании сокращали персонал, рассчитывая, что искусственный интеллект возьмет на себя часть работы и поможет сократить расходы. Но после внедрения новых технологий некоторые работодатели столкнулись с неожиданной проблемой: без человеческого опыта и контроля автоматизация не обеспечивает ожидаемого результата.