Чи можуть звільнити працівника під час лікарняного: що дозволяє закон і які права має людина

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Чи може роботодавець звільнити працівника під час лікарняного

В Україні питання звільнення працівників під час тимчасової непрацездатності регулює Кодекс законів про працю (КЗпП). Зокрема, частина третя статті 40 передбачає, що за загальним правилом не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його хвороби. Винятками є окремі випадки, визначені законодавством, зокрема повна ліквідація підприємства.

Однак під час воєнного стану діють додаткові правила. Відповідно до статті 5 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавець має право звільнити працівника навіть тоді, коли той перебуває на лікарняному.

Водночас закон встановлює важливу умову: датою звільнення має бути перший робочий день після завершення тимчасової непрацездатності, зазначеної в медичному висновку або листку непрацездатності.

Важливо! Тобто роботодавець може оформити рішення про припинення трудових відносин під час хвороби працівника, але фактична дата звільнення не повинна припадати на період лікарняного. Наприклад, якщо лікарняний закрили в п'ятницю, а субота й неділя є вихідними за графіком працівника, датою звільнення буде понеділок.

При цьому сам факт перебування на лікарняному не позбавляє роботодавця права проводити скорочення штату або звільняти працівників з інших законних підстав. Проте він повинен дотримуватися встановленої процедури, зокрема правил попередження про скорочення, врахування переважного права на залишення на роботі та пропонування наявних вакансій.

Коли звільнення під час лікарняного заборонене та що робити працівнику

Важливо розрізняти звільнення з ініціативи роботодавця та припинення трудових відносин з інших підстав. Наприклад, працівник може звільнитися за власним бажанням навіть під час хвороби. Для цього він має подати відповідну заяву роботодавцю відповідно до статті 38 КЗпП.

Також трудовий договір може припинятися за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку його дії. У таких ситуаціях потрібно враховувати конкретну підставу звільнення та обставини оформлення документів. Якщо ж роботодавець звільнив людину з порушенням законодавства, наприклад визначив датою припинення трудових відносин день, коли працівник ще перебував на лікарняному, таке рішення можна оскаржити.

Зверніть увагу! У Державній службі України з питань праці наголошують, що незаконне звільнення може стати підставою для поновлення працівника на посаді через суд, а також стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

У разі виникнення такого спору працівнику варто зберегти копію наказу про звільнення, документи про тимчасову непрацездатність та інші матеріали, які підтверджують порушення його трудових прав. За потреби можна звернутися зі скаргою до Держпраці або по правову допомогу для підготовки позову до суду.

Отже, під час воєнного стану роботодавець може ініціювати звільнення працівника, навіть якщо той хворіє. Однак дата припинення трудових відносин має відповідати вимогам законодавства, а сама процедура звільнення повинна мати законні підстави.

До слова, компанії скорочували персонал, розраховуючи, що штучний інтелект візьме на себе частину роботи й допоможе зменшити витрати. Але після впровадження нових технологій деякі роботодавці зіткнулися з несподіваною проблемою: без людського досвіду та контролю автоматизація не забезпечує очікуваного результату.