Укрзализныця планирует с 1 января 2027 года повысить тарифы на грузовые перевозки и пересмотреть стоимость пассажирских перевозок. После предыдущего повышения на 30% в августе новая индексация может стать серьезным ударом для украинских предприятий, которые уже жалуются на чрезмерные логистические расходы.

Насколько планируют повысить тарифы УЗ

Тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци" могут вырасти на 15% с 1 января 2027 года. Это предусмотрено проектом приказа Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины от 20 ноября, пишет Forbes.

В "Укрзализныце" объясняют необходимость новой индексации финансовыми проблемами. Без повышения тарифов в 2027 году компания прогнозирует:

Чистый убыток в размере 32 миллиардов гривен; Кассовый разрыв более 44 миллиардов гривен; Потери грузового сегмента на уровне 12,7 миллиарда гривен.

Сложилась критическая ситуация с ликвидностью и существует реальная угроза остановки работы железнодорожного транспорта,

– говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Дополнительное давление на финансовое положение компании оказывают российские обстрелы меткомбинатов и портов Большой Одессы. По данным УЗ, в августе грузооборот сократился на 22% по сравнению с июнем – до 2,9 миллиона тонн.

Почему "Укрзализныця" хочет вновь повысить тарифы

В пояснительной записке компания приводит несколько аргументов в пользу индексации. В частности, в Укрзализныце считают, что действующие тарифы являются убыточными для значительной части грузовых перевозок.

Среди причин, которые компания называет в обоснование повышения:

действующие тарифы убыточны почти для 71% грузовых перевозок и перевозок пустых вагонов;

предыдущая индексация в августе принесла 2,3 миллиарда гривен вместо запланированных 3,4 миллиарда гривен;

в августе-сентябре грузооборот сократился на 37,4% – до 10,4 миллиарда тонно-километров;

экспорт через припортовые станции Одесской области в августе обвалился на 96%;

убытки от обстрелов, отключений электроэнергии и нарушений логистики компания оценивает в более чем 100 миллиардов гривен.

По прогнозу УЗ, 2026 год компания завершит с убытком около 18,1 миллиарда гривен. Кроме того, с января 2026 года она находится в статусе технического дефолта (рейтинг RD по Fitch).

Финансовые проблемы сказываются и на кадровой ситуации. В ноябре 2026 года численность сотрудников УЗ ежемесячно сокращалась примерно на 1 500 человек из-за неконкурентоспособных зарплат и сложных условий труда. В то же время у компании более 49 000 открытых вакансий.

Как бизнес реагирует на новое повышение

По подсчетам Укрзализныци, изменение тарифов с января коснется 2 710 украинских предприятий. В то же время из-за подорожания грузовых перевозок объемы транспортировки могут сократиться до 127 миллионов тонн в 2026 году и 149 миллионов тонн в 2027-м.

Предприятия различных отраслей уже заявляют, что дальнейший рост логистических расходов может сделать их деятельность нерентабельной.

Агросектор сейчас находится в режиме выживания. У нас нет возможности компенсировать увеличившуюся в разы логистику,

– говорил директор по юридическим вопросам и связям с органами власти в Bunge Украина Олег Бигдан.

Для добывающей промышленности логистика составляет 40–60 % себестоимости продукции в зависимости от карьеров, объясняла тогда же глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

Для нас – это не просто дорогой тариф. Это остановка работы карьеров,

– поясняла Оринчак.

Против дальнейшего повышения выступают и представители горно-металлургического комплекса, который традиционно обеспечивает 35–40% грузооборота и доходов грузового сегмента УЗ.

Повышать стоимость логистики без работающих портов нельзя, потому что железная дорога тем самым "стреляет себе в ногу",

– говорил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Обратите внимание! Решение о повышении тарифов планируется принять после 20 декабря. До этого документ будет проходить общественное обсуждение.