Напиваются и буянят: босс Ryanair просит ограничить продажу алкоголя в аэропортах

Гендиректор Ryanair попросил ввести ограничения на употребление алкоголя в аэропортах. Он считает. что это поможет справиться с проявлениями насилия и беспорядком на рейсах.

В аэропортах предлагают ограничить количество алкоголя

Майкл О'Лири заявил, что в последнее время на борту самолетов увеличилось количество случаев насилия. Это может быть связано с употреблением пассажирами алкоголя и других веществ.

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Он сказал, что раньше люди, которые выпивали просто падали и засыпали, а теперь из-за разного рода вещества, они остаются активными.

Это смесь. Вы получаете гораздо более агрессивное поведение, которым становится очень трудно управлять. И оно направлено не только на экипаж. Пассажиры, которые на борту самолета дерутся друг с другом, теперь становятся тенденцией, и она растет,

– сказал он.

Авиакомпании не могут с легкостью определить лиц, которые садятся на борт в состоянии опьянения. Пока они могут стоять и двигаться их должны пропустить.

Мы не хотим завидовать людям, которые пьют. Но мы не позволяем людям садиться за руль нетрезвыми и одновременно продолжаем пускать их в самолеты на высоте 33 000 футов,

– добавил О'Лири.

Гендиректор предлагает разрешить заказать не более двух напитков на посадочный талон, чтобы бороться с проблемой.

Аэропорты, конечно, против этого и говорят, что их бары не обслуживают пьяных пассажиров. Но они обслуживают родственников пьяного пассажира,

– объяснил он.

Предложение ограничить продажу алкоголя в аэропортах не повлияет на доходы, считают эксперты отрасли. Они утверждают, что бары будут продолжать предлагать разнообразные напитки и еду, сохраняя потоки доходов, несмотря на потенциальные ограничения.