В Германии построят завод, который будет производить "кровь экономики"

Компания TSMC, специализирующаяся на производстве микросхем, планирует построить новый завод на территории Германии. О том, сколько это будет стоить и кого еще привлекут к проекту – дальше в тексте.

Согласно имеющейся информации, завод стремятся построить в Дрездене совместно с компаниями Bosch, Infineon и NXP. В настоящее время проект оценивают в 10 млрд евро.

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В Германии построят завод по производству микросхем

Благодаря заводу в Германии компания TSMC преследует цель, в частности, диверсифицировать риски, выделяемые клиентами. Дело в том, что производитель микросхем происходит из Тайваня и вся сложность состоит в том, что Китай считает этот остров частью своей территории. Так что геополитическая напряженность вокруг компании только растет.

Компания TSMC также анонсировала строительство завода на Тайване, а точнее – в научном парке Тонглуо. Такое решение производитель чипов сделал на фоне бума вокруг искусственного интеллекта Стоимость проекта оценили в

Ожидается, что строительство завода в Дрездене будет продолжаться с 2024 по 2027 год. Относительно распределения долей в совместном предприятии стороны согласовали следующие условия:

70% завода будет принадлежать именно тайваньской компании TSMC;

Остальные компании будут владеть долями по 10%.

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Относительно финансирования масштабного проекта указывают, что совет директоров TSMC согласовал выделение инвестиций в акционерный капитал в размере 3,5 миллиарда евро в компанию European Semiconductor Manufacturing Company GmbH.

Еще 5 миллиардов евро выделит германское правительство. Средства будут выданы в формате субсидий для поддержки проекта. Но стоит добавить, что этот завод – часть более масштабной программы Германии. Таким образом, европейская страна стремится заинтересовать иностранные компании в создании производственных предприятий на саму в Германии.