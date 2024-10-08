С какими странами работает "Новая почта"
Источник:Новая почта
"Новая почта" работает не только на территории Украины. Также услуги этой логистической компании доступны за рубежом, в определенных странах.
В каких странах работает "Новая почта"
Украинцы могут отправлять посылки через "Новую почту" в более чем 200 стран мира. Время доставки определяется индивидуально и составляет не менее 3 дней.
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Под количеством "более 200" имеется в виду количество не стран-государств (которых 195 согласно официальным источникам), а именно количество стран, включая заморские страны и территории, которых сейчас в мире 256. Мы не доставляем отправления и не сотрудничаем с официально признанными государствами-террористами, которые также входят в это количество,
– уточняет "Новая почта".
Возможность пересылки также зависит от того, к какой категории принадлежит лицо:
Отделения "Новой почты" открыты в таких странах:
- Великобритания;
- Эстония;
- Испания;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Молдова;
- Германия;
- Польша;
- Румыния;
- Словакия;
- Венгрия;
- Франция;
- Чехия.