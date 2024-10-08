С какими странами работает "Новая почта"

8 октября 2024, 15:45
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Автор: Анастасия Зорик

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Новая почта

"Новая почта" работает не только на территории Украины. Также услуги этой логистической компании доступны за рубежом, в определенных странах.

В каких странах работает "Новая почта"

Украинцы могут отправлять посылки через "Новую почту" в более чем 200 стран мира. Время доставки определяется индивидуально и составляет не менее 3 дней.

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Под количеством "более 200" имеется в виду количество не стран-государств (которых 195 согласно официальным источникам), а именно количество стран, включая заморские страны и территории, которых сейчас в мире 256. Мы не доставляем отправления и не сотрудничаем с официально признанными государствами-террористами, которые также входят в это количество,
– уточняет "Новая почта".

Возможность пересылки также зависит от того, к какой категории принадлежит лицо:

  • полный перечень стран для пересылки отправлений физлицами вы можете найти здесь.
  • юрлицами – здесь.

Отделения "Новой почты" открыты в таких странах:

  • Великобритания;
  • Эстония;
  • Испания;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Германия;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Венгрия;
  • Франция;
  • Чехия.