Банки Казахстана обрабатывают платежи для России значительно дольше, чем раньше

Казахстанские банки значительно увеличили сроки обработки платежей для российских компаний. В ноябре перевод средств занял в среднем на 24% больше времени, чем в июле.

Почему платежи задерживаются

В некоторых случаях задержки достигали двух месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Финансовый директор транспортной компании ТЭК Роман Ромашевский сообщил, что казахстанские банки ужесточили требования комплаенса.

Интересно! Теперь они запрашивают дополнительные документы о компаниях-отправителях и получателях, описание товара и детали сделки.

Основательница Digital ВЭД Анна Фомичева отмечает, что ситуация с задержками обострилась около трех недель назад. Минимальное время для проведения платежа сейчас составляет 7–10 дней, но большая часть расчетов задерживаются на месяц.

Задержки касаются именно прямых контрактов с растаможкой в Казахстане, а не транзитных операций, которые стало невозможно осуществлять еще примерно год назад. Мы решили временно не пользоваться казахстанскими банками, пока ситуация не стабилизируется, поскольку это стало слишком долгим и экономически невыгодным,

– объяснила Фомичева.

Андрей Гусев связывает ужесточение комплаенса казахстанскими банками с давлением международных санкций и ужесточением мер против отмывания денег. По его словам, любое подозрение на причастность к незаконным операциям может повлечь серьезные репутационные риски для банков.