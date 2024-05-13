КП "Киевский метрополитен" продолжит строить метро в сторону жилого массива Виноградарь

КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на проведение работ на Сырецко-Печерской линии метро в направлении массива Виноградарь. Предложение опубликовали через электронную систему государственных закупок Prozorro.

Сколько стоит строительство

Общая бюджетная стоимость проекта составляет 13,96 миллиарда гривен. Предложения от подрядчиков будут приниматься до 28 мая 2024 года.

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Решение о проведении тендера было принято после того, как в декабре 2023 года Киевский метрополитен судебным решением расторг договор с предыдущим подрядчиком, АО "Киевметрострой".

Соглашение было расторгнуто из-за невыполнения сроков строительства и неиспользования части предоплаты, подтвержденной актами выполненных работ.

В КП "Киевский метрополитен" подчеркивают – метро до Виноградаря должно обеспечить жителей Виноградаря и Подольского района эффективным и скоростным общественным транспортом.

Что уже успели сделать

Как отмечают в КП "Киевский метрополитен", на участке строительства уже завершены работы по прокладке правого перегонного тоннеля длиной почти 1250 метров, который соединяет станции "Мостицкая" и "Сырец".

Также завершены основные работы на перегонном вентиляционном узле и установлены защитные конструкции методом "стена в грунте".

Кроме этого, было возведено основание для совмещенной тяговой подстанции, проведено частичное строительство двухъярусных тоннелей и выполнен монтаж металлоконструкций для укрепления котлована, включая работы по удалению грунта.

Что известно о строительстве метро до Виноградаря

Строительство метро до густонаселенного микрорайона Виноградарь в Киеве затягивается. Сначала обещали открытие в декабре 2021 года, но потом сроки были перенесены на год вперед.

Ответственная за строительство компания предлагала снова отсрочить запуск до 2023 года. Проект охвачен скандалами, среди которых остановка работ на некоторых участках и подозрения в хищении средств.

В частности, в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" прекратил сотрудничество с компанией "Киевметрострой", которая отвечала за расширение метрополитена до микрорайона Виноградарь.

Главной причиной разрыва договора стало несоблюдение сроков строительства. На тот момент КП "Киевский метрополитен" уже выплатил "Киевметрострою" аванс в размере 4 миллиарда гривен, что добавило напряжения ситуации.