"Галя Балувана" за рубежом: в Риге открылся первый магазин "Wesoła Pani"

Сооснователи сети магазинов полуфабрикатов "Галя Балувана", открыли свою первую торговую точку в Латвии. Как сообщается, первый магазин в Риге появился уже в апреле.

Расширение франшизы

Латвия стала третьей страной после Польши и Нидерландов, где будет работать франшиза под названием "Wesoła Pani", сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал. Как сообщается, к работе в зарубежной сети привлекают преимущественно украинцев.

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Франшиза "Wesoła Pani" работает с 2021 года и сейчас насчитывает 126 франчайзинговых точек. Команда имеет планы также на другие страны, в нескольких уже заключены договоры, а партнеры-франчайзи готовятся к запуску.

Кто развивает проекты "Гали Балуваной" за рубежом

Как известно, с 2023 года Галя Балувана прекратила присоединять новых франчайз к украинской сети. Зато каждый из соучредителей развивает собственные проекты. Алла и Александр Телиги ведут проект Wesola Pani, а Владимир Матвийчук разрабатывает проект MultiCoo, недавно вышел на американский рынок.