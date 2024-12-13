Российская угольная промышленность падает: почему Путин требует ее спасти

Президент России Владимир Путин приказывает принять меры по поддержке угольных компаний. Сейчас они отмечают миллиардные убытки и могут оказаться на пороге массовых банкротств.

Экспорт российского угля падает экспорт российского угля

Министр энергетики Сергей Цивилев, со ссылкой на российские СМИ, пакет помощи для угольщиков поручили сделать в кратчайшие сроки.

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Кроме того, отдельным вопросом стала еще программа социально-экономического развития Кузбасса, который является главным угольным регионом России. На него приходится 60% добычи каменного угля и 80% – коксующегося.

Совокупный угольный экспорт из России в январе – июле просел на 11,4% – до 112,6 миллиона тонн,

В то же время в июле добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а его общий объем - 31,5 миллиона тонн, что стал самым низким со времен пандемии.

А доля убыточных угольных предприятий превысила 52%,

Также поставки в Китай просели на 8% в первом полугодии.

Напоминаем, что Китай, который является крупнейшим покупателем российского угля на мировом рынке, сократил импорт угля из России.