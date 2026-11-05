Без лишней бюрократии: в Украине хотят разрешить легально вести бизнес без статуса ФЛП

В Украине могут появиться новые правила для людей, зарабатывающих на небольшой домашней или сезонной деятельности. Им хотят разрешить легально получать доход без регистрации в качестве ФЛП или создания компании, но на определенных налоговых условиях.

Кто сможет работать без регистрации в качестве ФЛП

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу законопроект №15449 о легализации деятельности домохозяйств, то есть домашнего бизнеса, сообщает Верховная Рада.

Речь идет о людях, получающих доход от домашней, разовой или сезонной работы. Такой формат должен упростить ведение небольшого семейного бизнеса и дать возможность легально декларировать заработки.

В парламенте рассчитывают, что новые правила помогут вывести из тени деятельность домохозяйств, для которой регистрация полноценного бизнеса может быть чрезмерно сложной.

Какие налоги предлагают ввести

Законопроект предусматривает добровольный режим льготного налогообложения доходов домохозяйств. То есть желающие смогут воспользоваться отдельными условиями легализации заработков.

Среди основных требований, предусмотренных инициативой:

уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по сниженной ставке 5%;

уплата военного сбора;

подача единой электронной декларации домохозяйства.

Таким образом, возможность работать без регистрации в качестве ФЛП не будет означать полного освобождения от налогов. Домохозяйствам, выбравшим этот режим, все равно придется декларировать доходы и уплачивать предусмотренные платежи.

На данный момент комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

К слову, параллельно в Украине готовятся к переходу на новую классификацию видов экономической деятельности. С 1 января 2027 года начнет действовать NACE 2.1-UA, которая постепенно заменит действующий классификатор ДК 009:2010.

Изменить КВЭДы потребуется как ФЛП, так и юридическим лицам. Автоматически обновлять информацию в реестрах не планируется, поэтому предпринимателям придется самостоятельно подать соответствующие заявления. Сделать это можно будет после запуска специального сервиса:

через государственного регистратора; через портал "Дія".

Официальный переход на новую классификацию начнется 1 января 2027 года, а с 2028 года будут использоваться исключительно новые КВЭДы.