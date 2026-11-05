Без зайвої бюрократії: в Україні хочуть дозволити легально вести бізнес без ФОП

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Хто зможе працювати без реєстрації ФОП

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкт №15449 щодо легалізації діяльності домогосподарств, тобто домашнього бізнесу, повідомляє Верховна Рада.

Ідеться про людей, які отримують дохід від домашньої, разової або сезонної роботи. Такий формат має спростити ведення невеликого сімейного бізнесу та дати змогу легально декларувати заробітки.

У парламенті розраховують, що нові правила допоможуть вивести з тіні діяльність домогосподарств, для якої реєстрація повноцінного бізнесу може бути надмірно складною.

Які податки пропонують запровадити

Законопроєкт передбачає добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств. Тобто охочі зможуть скористатися окремими умовами легалізації заробітків.

Серед основних вимог, передбачених ініціативою:

сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за зниженою ставкою 5%;

сплата військового збору;

подання єдиної електронної декларації домогосподарства.

Отже, можливість працювати без реєстрації ФОП не означатиме повного звільнення від податків. Домогосподарствам, які оберуть цей режим, усе одно доведеться декларувати доходи та сплачувати передбачені платежі.

Наразі комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу.

До слова, паралельно в Україні готуються до переходу на нову класифікацію видів економічної діяльності. Із 1 січня 2027 року почне діяти NACE 2.1-UA, яка поступово замінить чинний класифікатор ДК 009:2010.

Змінити КВЕДи потрібно буде як ФОП, так і юридичним особам. Автоматично оновлювати інформацію в реєстрах не планують, тому підприємцям доведеться самостійно подати відповідні заяви. Зробити це можна буде після запуску спеціального сервісу:

через державного реєстратора; За допомогою порталу Дія.

Офіційний перехід на нову класифікацію розпочнеться 1 січня 2027 року, а з 2028 року використовуватимуться виключно нові КВЕДи.