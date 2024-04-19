Немецкая компания открывает еще один завод БПЛА в Украине

Немецкий производитель дронов Quantum Systems объявил об открытии нового завода в Украине. Компания, которая активно поставляет беспилотники для украинских Сил обороны с 2022 года, расширяет свое присутствие в стране.

Компания расширяется

Торжественное открытие производства состоялось во время визита в Киев вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Габека 18 апреля.

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Указано, что с мая 2022 года в Украине эксплуатируются разведывательные дроны Quantum Systems Vector. Благодаря инициативе German Enablement, было поставлено 212 систем.

! Завод планирует до конца года поставить в Украину 500 дронов, а общая производительность нового завода достигнет 1000 единиц в год, включая производство запчастей.

С мая 2022 года в Украине используются разведывательные дроны Quantum Systems Vector. По программе German Enablement Initiative пока предоставлено 212 систем. До конца года ожидается поставка 500 таких дронов. Новое производство позволит увеличить производственную мощность до 1000 дронов в год, включая производство запасных частей,

– утверждают в компании.

Этот завод станет вторым объектом Quantum Systems в Украине, и предполагается, что до конца года там будет работать примерно 100 сотрудников.

Quantum Systems активно поддерживает борьбу за свободу и демократию своим участием в Украине. Благодаря частным инвестициям компании способствует безопасности и устойчивости страны,

– отмечает вице-канцлер и Федеральный министр экономических дел и климатического действия Доктор Роберт Габек.

! Сейчас Quantum Systems работает как компания двойного назначения с примерно 250 работниками на трех местах для гражданского и государственного секторов. Производственный комплекс в Украине является четвертым заводом среди семи мест расположения по всему миру.